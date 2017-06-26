Житель Озерска вылез на карниз 15 этажа после ссоры с женой

Южноуралец вылез на карниз 15 этажа, чтобы поговорить с психологом.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской службе спасения Озерска, житель города почти два часа простоял на карнизе жилой многоэтажки на высоте пятнадцатого этажа после ссоры с супругой.

По данным службы, вечером минувшего воскресенья, около девяти часов по местному времени, на телефон единой дежурно-диспетчерской службы поступил звонок от местного жителя, который заявил, что вышел на карниз 15 этажа жилого дома, расположенного по проспекту Карла Маркса. На эти действия, по словам мужчины, его подтолкнула ссора с женой.

К месту происшествия были направлены спасатели, медики и сотрудники полиции. Прибыв на место, спасатели провели с «верхолазом» беседу, во время которой он заявил им, что ожидает психолога, которого к нему направили в службе «03».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

После общения с прибывшим психологом, спустя два часа после поступившего сообщения, мужчина самостоятельно спустился с карниза. Отмечается, что медицинская помощь ему не потребовалась.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 26.06.17

Водитель перевернувшегося мотоцикла бросил пассажира умирать на дороге в Челябинске. / В Карабаше из кранов течет черная вода. / В Челябинске начали штрафовать за нескошенную траву. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»