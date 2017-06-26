Скончался водитель «скорой», разорванной «Мерседесом»

Водитель «скорой», получивший тяжелые травмы в ДТП в Нагайбакском

районе, скончался. Об этом сообщили в Минздраве Челябинской области.

Как уже сообщал «Новый День», дорожная авария произошла в минувшее воскресенье на трассе Южноуральск – Магнитогорск. Водитель «Мерседес» при обгоне врезался в двигавшуюся попутно машину скорой. От удара медицинский автомобиль отбросило в придорожные кусты и буквально разорвало на части.

В результате происшествия водителя скорой и фельдшера доставили в больницу.

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Состояние водителя было слишком тяжелым – он получил черепно-мозговую и тяжелую травму живота, его доставили сразу в реанимацию. Операцию сделал челябинский хирург, но спасти жизнь мужчины не удалось: сегодня днем он скончался.

Состояние фельдшера врачи оценивают как средней степени тяжести. У пациента зафиксирована черепно-мозговая травма, перелом ключицы и ребра. Решается вопрос о его переводе в Челябинскую областную больницу.

Напомним, водитель Mercedes сломал ногу, однако это не помешало ему скрыться. Виновника ДТП задержали в больнице, куда он обратился сразу после аварии.

Челябинск, Юлия Димова

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