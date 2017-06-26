Челябинский транспорт: игра в наперстки продолжается

Власти Челябинска запутались в автобусных маршрутах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские чиновники продолжают играть цифрами, рассказывая о состоянии муниципального транспорта.

Так, глава города Евгений Тефтелев заявил сегодня, что, насколько ему известно, автобусы вернулись на городские маршруты, с которых машины сняли на прошлой неделе по решению директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода.

Напомним, о временном прекращении работы десяти муниципальных маршрутов стало известно во вторник, 20 июня. Речь шла о маршрутах №№ 14, 15, 16, 18, 28, 22, 34, 42 и 52. Кроме того, на маршруте №17 оставили только одну машину.

Руководство муниципального перевозчика заявило, что автобусы перераспределили на наиболее рентабельные направления, чтобы заработать таким образом деньги на ремонт простаивающих машин, а не просить средства из городского бюджета. Правда, топ-менеджеры предприятия почему-то забыли подумать о так называемых «социальных» маршрутах. Но самым скандальным в этой истории оказалось, что г-н Холод не удосужился известить о своем решении ни городское управление транспорта, ни руководство Челябинска. В итоге вице-мэру Владимиру Алейникову пришлось в экстренном порядка собирать совещание, на котором директору муниципального перевозчика, по всей видимости, объяснили, что подобной политикой он подставляет не только и не столько себя, сколько мэрию.

В итоге уже в четверг была восстановлена работа маршрута №14 (на него вернулся единственный автобус), а Дмитрию Холоду пришлось рапортовать в СМИ о том, что за неделю отремонтируют 6 автобусов.

Сегодня за директора ОГТ пришлось отвечать мэру Челябинска Евгению Тефтелеву. Правда, ответ оказался очень странным. «Насколько я понимаю, автобусные маршруты восстановили почти сразу, – заявил глава города журналистам. – Не только 10 маршрутов восстановили, но, как я понимаю, новое предприятие «Общественный городской транспорт», которым руководит Дмитрий Холод, обеспечивает сегодня 20 дополнительных маршрутов».

Какие 20 «дополнительных» маршрутов имел в виду г-н Тефтелев, непонятно. Напомним, на сайте управления транспорта администрации Челябинска указаны только 27 маршрутов. Учитывая, что 20 июня 10 из них были сняты, «дополнение» двадцатью неведомыми маршрутами вылилось бы в увеличение общего числа направлений до 37 – без разработки маршрутных схемы и проведения обязательных торгов на право их обслуживания.

К тому же, градоначальник заявил именно о 20 маршрутах, помимо якобы «восстановленных» направлений. Можно было бы подумать, что речь о сезонных садоводческих маршрутах, но таковых у муниципального перевозчика лишь 11.

Впрочем, возможно, тайна «двадцатки» раскрывается достаточно просто. По данным независимых экспертов, именно такое количество маршрутов ОГТ обслуживает в настоящее время. Кстати, те же эксперты отмечают, что на сегодня восстановлены далеко не все из «временно отмененных» на минувшей неделе направлений.

Между тем, за жонглированием цифрами практически незамеченной осталась заключительная фраза Евгения Тефтелева. «Мы сегодня ведем переговоры с перевозчиками, которые будут работать на маршрутах, выигранных ЧАТом», – заявил градоначальник.

Понятно, что речь идет о частных перевозчиках. Но не ясно, как можно вести переговоры по поводу маршрутов, которые в скором времени нужно будет выставлять на конкурс? Насколько это, вообще, законно?

Впрочем, вне зависимости от ответов на эти вопросы, ясно одно: мэрия уже начала «сдавать» частникам муниципальные маршруты, даже не пытаясь за них бороться. По всей видимости, речь идет, как минимум, о трети направлений. Ведь еще в первых своих интервью Дмитрий Холод заявлял, что рассчитывает на выигрыш двух третей обслуживавшихся некогда «Челябавтотрансом» маршрутов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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