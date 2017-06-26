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Двое жителей Троицка организовали массовое производство поддельных коньяка и виски

Двое жителей Троицка организовали массовое производство поддельных коньяка и виски

Двое жителей Троицка обвиняются в незаконном производстве нелегальных спиртных напитков и попытке использования чужого товарного знака.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, у мужчин было изъято 2 тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции.

По версии следователей, в 2015 году обвиняемые осуществляли незаконное производство и реализацию алкогольной продукции под чужим товарным знаком на территории Троицка. В ведомстве отмечают, что злоумышленники производили и продавали контрафактные коньяк, водку, ром, виски и иную продукцию.

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Покупая в соседнем Казахстане, а также в Челябинской области немаркированное спиртное, с помощью кустарного оборудования мужчины организовали самопальное производство алкоголя различных марок, после чего продавали его неограниченному кругу лиц, выдавая за качественную продукцию, приобретенную непосредственно у производителей. Во время проведения оперативных мероприятий у злоумышленников было изъято порядка 2 тысяч единиц нелегального алкоголя. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в суд.

Челябинск, Олег Кирьянов

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