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Нерентабельно: в Чурилово закрылось последнее кафе

Нерентабельно: в Чурилово закрылось последнее кафе

Единственное в челябинском поселке кафе закрылось за ненадобностью.

Как передает корреспондент РИА , жители поселка Чурилово отныне не смогут поужинать в кафе: единственная в поселке пиццерия – Asti Pizza – недавно закрылась по причине нерентабельности.

Владельцы закрывшегося заведения уже устроили распродажу мебели и оборудования, о чем они сообщили в официальной группе пиццерии в социальных сетях. «В связи с закрытием Asti Pizza проводится распродажа мебели, декора, посуды, оборудования, инвентаря», – гласит опубликованное объявление.

Закрыть пиццерию решили из-за нерентабельности – поток клиентов оказался довольно скромным, пишет «Деловой квартал». Проработало заведение три года, более того, открываться в новом месте владельцы пока не планируют.

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Примечательно, что пиццерия в районе улицы Зальцмана оставалась единственным местом в Чурилово, где местные жители могли провести время в самом заведении. Все остальные предприятия общепита предлагают суши и прочие блюда на вынос. Гостей в зале на территории поселка может принять еще одно заведение – кафе «Шашлык Кавказа», – однако оно находится в частном секторе, далеко от новостроек и центральной улицы микрорайона. По мнению экспертов, закрытие пиццерии может быть вызвано отсутствием в данном районе платежеспособного спроса. Впрочем, он снизился в среднем и по всему Челябинску.

Челябинск, Олег Кирьянов

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