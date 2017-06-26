Понедельник, 26 июня 2017, 16:14 мск

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Челябинск

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Коркинской школьнице, сломавшей позвоночник по вине педагогов, выплатят компенсацию

Коркинской школьнице, сломавшей позвоночник по вине педагогов, выплатят компенсацию

Жительница Челябинской области отсудила компенсацию за травму ребенка в школе.

Как уже сообщал , инцидент произошел в мае 2016 года. Ученица второго класса, освобожденная от занятия физической культурой после болезни, упала с брусьев и повредила спину.

По словам педагогов, девочка забралась на гимнастический снаряд по собственной инициативе. Родители пострадавшей школьницы обратились в прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что ни учитель физкультуры, ни классный руководитель не оказали ребенку помощь, а администрация не вызвала скорую помощь. Кроме того, директор и учителя попытались скрыть инцидент от родителей, не сообщив им о падении девочки.

Впоследствии пострадавшую доставили в детскую областную больницу, где поставили диагноз «неосложненный компрессионный перелом тел позвонков».

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По результатам проведенной проверки прокурор города потребовал установить виновных в получении школьницей травмы, отметив бездействие со стороны педагогов, и также отсутствие контроля за учащимися во время урока физкультуры. Однако привлечь к ответственности никого из учителей не удалось.

В ходе рассмотрения дела стороны заключили мировое соглашение.

Ребенку возместили причиненный моральный вред, выплатив 30 тысяч рублей. Еще 12 тысяч рублей семья школьницы получила в счет компенсации расходов на лечение.

Челябинск, Юлия Димова

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