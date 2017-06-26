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На южноуральской трассе легковушка врезалась в фуру, погибли женщина и подросток

На южноуральской трассе легковушка врезалась в фуру, погибли женщина и подросток

В Челябинской области два человека погибли при столкновении ВАЗа с грузовиком.

Как передает корреспондент РИА , дорожная авария произошла накануне вечером на 40 километре автодороги Кыштым – Тюбук. По предварительным данным, водитель «четырнадцатой» уснул за рулем: машина вылетела с дороги и врезалась в стоявший на обочине большегруз Scania.

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В момент происшествия в салоне легковушки находилась 39-летняя подруга водителя, а также ее 16-летний сын. Оба пассажира скончались до приезда скорой.

Виновник ДТП отделался лишь ушибом, сообщает «Кыштымский рабочий». Дальнобойщик, в это время ремонтировавший прицеп грузовика, не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии. По предварительным данным, водитель легковушки был трезв.

Челябинск, Юлия Димова

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