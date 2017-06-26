Членов президентского СПЧ не пустили в южноуральские тюрьмы

ФСИН России не согласовала правозащитникам посещение южноуральских СИЗО и исправительных колоний.

Как уже сообщал «Новый День», с 26 по 28 июня члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека проводят выездное заседание в Челябинской области.

В рамках визита общественники посетят психоневрологические интернаты, детские дома, дома престарелых, школы-интернаты, места принудительного содержания граждан в учреждениях, подведомственных МВД России.

А в СИЗО и исправительные колонии правозащитники не попадут – им отказано под предлогом отсутствия официального разрешения на посещение режимных объектов.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

«Челябинская область – один из сложных регионов в сфере соблюдения прав граждан в системе исполнения наказаний, поэтому постоянная комиссия Совета по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы не может оставить эти проблемы без внимания, – говорится в сообщении пресс-службы СПЧ. – Давно известные правозащитникам сложности и новые жалобы на нарушения прав, которые могут быть получены в ходе приема граждан, будут рассматриваться на заседании Совета 28 июня с участием руководства Челябинской области и на тематическом круглом столе».

Отметим, с каждым годом общественникам становится все сложнее попасть в исправительные колонии, тюрьмы и изоляторы с целью проверки жалоб заключенных.

Беспрепятственный вход в данные учреждения в последнее время имеют лишь члены общественной наблюдательной комиссии Челябинской области, которые – в новом составе – никаких нарушений в учреждениях ФСИН официально не наблюдают.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.06.17

На южноуральской трассе легковушка врезалась в фуру, погибли женщина и подросток. / Коркинской школьнице, сломавшей позвоночник по вине педагогов, выплатят компенсацию. / Нерентабельно: в Чурилово закрылось последнее кафе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»