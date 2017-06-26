С жильцов собрали, ресурсникам не отдали: в Магнитогорске со счетов «управляек» пропало 25 млн рублей

Магнитогорских коммунальщиков уличили в присвоении денег теплоснабжающей организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, факты неправомерного расходования поступивших от населения средств выявлены в ходе проверки соблюдения жилищного законодательства.

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Установлено, что с октября 2015 года по декабрь 2016 года в счет оплаты горячего водоснабжения и отопления на расчетный счет ООО «Управляющая компания «ЖРЭУ-2» поступило свыше 51,7 миллиона рублей. Между тем, ресурсоснабжающей организации коммунальщики перечислили лишь 38,2 миллиона рублей.

«Оставшиеся более 13,5 млн рублей были потрачены управляющей компанией по собственному усмотрению», – отметили в надзорном ведомстве.

Аналогичную схему отмывания денег инспекторы также зафиксировали в работе ООО «ЖРЭУ-8». От данной обслуживающей организации ресурсники не досчитались порядка 12,2 миллиона рублей, поступивших от жителей в счет оплаты услуг теплоснабжения.

Материалы прокурорских проверок направлены в следственные органы. По итогам рассмотрения в отношении неустановленных лиц возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 165 УК РФ – «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, без признаков хищения, в особо крупном размере».

Ход расследования уголовных дел поставлен прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.06.17

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