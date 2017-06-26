На Южном Урале пенсионерке пришлось отвечать в суде за неуклюжего медика

В Челябинской области суд рассмотрел дело пенсионерки, обматерившей сотрудницу «скорой помощи».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южноуральского городского суда, инцидент произошел 21 мая. Пожилая горожанка вышла из дома на прогулку, однако не пройдя и двух метров, потеряла равновесие и рухнула на тротуар.

Прохожие вызвали медиков. Приехавшая на вызов сотрудница скорой помощи принялась оказывать пациентке первую помощь и случайно наступила ей на руку. В ответ старушка громко обругала медработника отборным матом. Нецензурную брань услышали проходившие мимо полицейские.

Стражи порядка составили на пенсионерку административный протокол, обвинив ее в нарушении общественного порядка и неуважении к обществу.

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Впоследствии материалы о мелком хулиганстве направили в суд. Установлено, что на следующий день после падения пенсионерка обратилась в травмпункт. Отдавленная медиком рука сильно распухла, женщину направили на амбулаторное лечение.

В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что признаков правонарушения в действиях пенсионерки не выявлено.

Женщина громко выражалась матом, пытаясь совладать с полученной физической травмой. В результате административное дело закрыли, подсудимую оправдали.

Будет ли горожанка подавать встречный иск о возмещении морального вреда за отдавленную руку, в суде не уточняют.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.06.17

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