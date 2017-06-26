Погребальные войны: в Челябинске неизвестные захватили кладбище

Частные похоронные предприятия хозяйничают на одном из погостов Челябинска.

Как передает корреспондентРИА «Новый День», вот уже несколько дней на кладбище «Митрофановское» бесконтрольно проводятся захоронения усопших. Об этом заявили в межрегиональном профсоюзе «Содружество», ссылаясь на заведующего кладбищем Николая Кадышева.

Представители частных похоронных предприятий самостоятельно выбирают места захоронений и действуют без разрешения администрации кладбища, а сотрудников муниципального коммунального учреждения «Служба городских кладбищ» выгнали из здания кладбищенской администрации. «В пятницу вышел на смену. Оказалось, что здание администрации кладбища захватили неизвестные люди, – рассказывает Николай Кадышев. – Выселили на улицу сотрудников кладбища. Пытался общаться с полицией, полиция никак не реагирует. Только советовали уволиться. Интересно, что люди, которые находятся на кладбище «Митрофановское», каким-то образом узнали, где я живу, состав и данные моей семьи, данные моей семьи. Угрожали моей семье, мне угрожали расправой. Избили меня. Полиция никак не реагирует. Такое сложилось чувство, что они крышуют эту группировку».

Не выдержав прессинга со стороны неизвестных молодчиков, Николай Кадышев оказался на больничной койке. Пользуясь отсутствием руководителя кладбищем, частники продолжают хозяйничать на вверенной ему территории, рассказывают в профсоюзе «Содружество». Захоронения проводятся фактически незаконно: похоронщики сами выбирают место для могилы, не уведомляют о своих действиях администрацию «Митрофановского», не оформляют с МКУ никаких разрешительных документов.

Представители правоохранительных органов реагируют на подобную вольницу весьма странно: получив сигнал о проведении незаконного захоронения, прибывают на место лишь через несколько часов после заявления. «Например, заявление направляется в 10 часов, полиция приезжает в 15 часов, когда захоронение уже завершено и все разошлись, – рассказывают в «Содружестве».

Между тем, вольница может грозить серьезными последствиями, опасаются в администрации «Митрофановского». Так, только за минувшие выходные на территории кладбища появились четыре несанкционированных захоронения. Еще одну могилу вырыли и вовсе за пределами кладбища – на земле лесничества.

Николай Кадышев, тем не менее, не намерен отступать и обещает, вернувшись с больничного, продолжить наводить порядок на вверенной ему территории. В МКУ «Служба городских кладбищ», однако, заявили, что он уже не является сотрудником учреждения. Что касается несогласованных действий со стороны частников, факты таковых в МКУ подтвердили, отметив, что по всем случаям направлены заявления в правоохранительные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.06.17

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