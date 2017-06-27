Челябинские разбойники напали на таксиста и угнали его машину

Жителей Челябинска задержали за разбойное нападение на водителя такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, преступление произошло вечером 25 июня на улице Новороссийской. Двое местных жителей вызвали такси, а когда водитель подъехал к дому, набросились на автомобилиста, ударив его ножом в шею. Затем один из преступников выволок раненого из салона, сел за руль и вместе с сообщником скрылся.

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Пострадавшего госпитализировали. Сотрудники медучреждения сообщили о происшествии в дежурную часть.

Для поимки угонщиков был введен «план перехват».

В ходе оперативных мероприятий злоумышленников задержали. Ими оказались ранее судимые челябинцы 23 и 36 лет. По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Подозреваемых поместили в следственный изолятор. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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