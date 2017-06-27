В Челябинске рядом с кладбищем «похоронили» 500 ртутьсодержащих ламп

Рядом с одним из кладбищ Челябинска неизвестные устроили свалку ртутьсодержащих ламп.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской службы спасения, несанкционированную свалку ртутьсодержащих ламп обнаружили за кладбищем «Градское» на улице Городская на северо-западе Челябинска.

Угрозы жизни и здоровью жителей города нет, отметили в службе спасения. Место охраняется сотрудниками полиции. Ситуация находится на контроле администрации Курчатовского района. Утилизацией ламп займется ООО «Мериз».

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Напомним, ртуть относится к группе высокотоксичных веществ 1 класса опасности, поэтому вывоз на свалки ламп с ртутным заполнением категорически запрещен. Утилизацией таких ламп занимаются специальные предприятия. Однако зачастую отработанные лампы просто выбрасывают на несанкционированные свалки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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