Челябинский убийца из алкомаркета предстанет перед судом

Жителя Челябинска будут судить за убийство покупателя алкомаркета.

Как уже сообщал «Новый День», преступление произошло 20 апреля в микрорайоне Парковый-2. Двое подвыпивших мужчин, стоя в очереди за разливным пивом, начали о чем-то громко спорить. Затем оба вышли на крыльцо магазина, а спустя минуту один из них вернулся весь в крови – оппонент ударил его ножом в грудь и скрылся.

Пока ехала «скорая», покупатели алкомаркета пытались реанимировать пострадавшего, однако мужчина скончался.

Тем временем полицейские оцепили территорию и стали прочесывать дворы в поисках убийцы. По словам очевидцев, нападавший убежал в лес. По факту cлучившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали спустя несколько дней. Мужчина сознался в убийстве.

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24 апреля Центральный районный суд отправил обвиняемого в тяжком преступлении в СИЗО. Отметим, ранее 46-летний челябинец уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела направили для рассмотрения в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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