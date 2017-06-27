Экс-мэру Копейска дали 4,5 года «строгача» за любовь к вину и осетрам

Суд огласил приговор бывшему главе Копейска Вячеславу Истомина.

Как уже сообщал «Новый День», чиновник был задержан в своем рабочем кабинете 25 июля 2016 года по подозрению в получении взяток от бизнесменов на сумму не менее 2 миллионов рублей.

По версии следствия, особая «благодарность» за покровительство градоначальника выражалась не только деньгами. Из материалов дела следует, что мэр Копейска за счет одного из коммерсантов отпраздновал свое вступление в должность, 45-летие, Новый год. Кроме того, Истомин получал упаковки дорогого игристого вина, осетров, фаршированных семгой, и, разумеется, деньги.

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В ответ мэр передал бизнесмену в аренду участки земли на улице Калинина, в районе шахты «Красная горнячка» и на улице Васнецова. Всего, по данным обвинения, только за один эпизод «плодотворного сотрудничества» Вячеслав Истомин получил деньгами и «борзыми щенками» 894 тысячи рублей.

Еще около миллиона рублей градоначальник получил в виде откатов от руководства другой фирмы, поставлявшей оборудование в школы и детские сады.

Впоследствии экс-чиновник пошел на досудебное соглашение со следствием и заявил ходатайство о рассмотрении дела в упрощенном порядке.

В последнем слове подсудимый просил назначить ему условное наказание, отметив, что полностью признает вину и раскаивается в преступлении. Однако суд приговорил его к реальному сроку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Копейского городского суда, Вячеславу Истомину назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 5 миллионов рублей и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления в течение 3 лет. В счет отбывания указанного срока суд засчитал чуть более 1 месяца нахождения Истомина в СИЗО и время пребывания под домашним арестом – с 1 сентября 2016 года по 27 июня текущего года.

Напомним, гособвинитель требовал для экс-чиновника 7 лет строгого режима и штраф в 50 миллионов рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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