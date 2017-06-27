В Челябинске под окнами ГИБДД лихач разбил две иномарки

В Челябинске у входа в здание ГИБДД столкнулись три автомобиля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером на пересечении улицы Гончаренко и автодороги Меридиан.

По предварительным данным, в автомобиль Lada Largus, поворачивавший налево, на полном ходу врезался Infinity. От удара Largus поменял траекторию движения и столкнулся с ехавшим на зеленый сигнал светофора Mitsubishi.

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Как отмечают очевидцы в соцсетях, мужчина за рулем Infinity был нетрезв. «Совсем обнаглел, перед носом у целого управления ГАИ бухой гонзает», – написал в комментариях участник сообщества «Регион74». Другие добавили, что у виновника аварии отлетело колесо и едва не выгорел кузов: «Чуть не сгорел Infinity, подъехал – уже тушили». По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, автоинспекторы изучают записи с камер видеонаблюдения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.06.17

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