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Южноуралец на три дня застрял в лесу

Южноуралец на три дня застрял в лесу

В Ашинском районе спасатели разыскали грибника, пропавшего три дня назад.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение об исчезновении местного жителя поступило на пульт пожарной связи накануне в 10.30 часов. Звонившие пояснили, что их родственник ушел в лес в районе Сима еще 24 июня, однако домой до сих пор не вернулся.

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В поисках грибника прибывшие на место спасатели разбились на группы и стали прочесывать местность. В 15.15 часов в районе коллективных садов сотрудники пожарной части нашли заблудившегося жителя.

Мужчина находился в сознании, но был сильно истощен и уже не мог передвигаться, а сидел на месте.

Спасатели оказали грибнику первую помощь и передали медикам.

Челябинск, Юлия Димова

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