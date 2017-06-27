Киоски уберут с гостевых маршрутов Челябинска

Власти Челябинска решили упорядочить установку некапитальных объектов вдоль гостевых маршрутов города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отныне вдоль гостевых маршрутов челябинские предприниматели смогут устанавливать лишь торгово-остановочные комплексы площадью до 100 квадратных метров. Такое решение приняли депутаты Челябинской городской Думы.

По словам озвучившего предложение исполняющего обязанности главного управления архитектуры и градостроительства Челябинска Сергея Репринцева, в ведомстве намерены разработать девять эскизных типовых проектов комплексов, из которых бизнесмены могут выбрать наиболее подходящий для них. При этом к документах будет достаточно подробно прописаны детали того или иного проекта.

Лишь в отдельных случаях предприниматели смогут предложить вместо типовых свой собственный проект. Однако построить некапитальный объект в таком случае они смогут лишь после согласования проекта с мэрией.

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После принятия решения городской Думой руководство Челябинска предусмотрело переходный период. В течение него уже установленные некапитальные строения сноситься не будут до истечения срока, оговоренного в договоре об аренде земельного участка, подписанного с КУИЗО, заверили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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