Вторник, 27 июня 2017, 12:38 мск

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Челябинск

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Челябинску вернут главного художника

Челябинску вернут главного художника

Власти Челябинска запустили процесс реорганизации главного управления архитектуры и градостроительства.

Как передает корреспондент РИА , депутаты Челябинской городской Думы одобрили предложение о преобразовании главного управления архитектуры и градостроительства мэрии областного центра в комитет градостроительства и архитектуры.

«Текущая экономическая ситуация требует углубленной работы, связанной с анализом, прогнозом, контролем и выработкой конкретных мероприятий по стабилизации и улучшению экономического, инвестиционного и предпринимательского климата в Челябинске, в том числе в градостроительной деятельности и градостроительной политике, – обосновал изменения заместитель главы города Евгений Шинин. – Дополнительные объемы работ требуют новых управленческих решений и подходов, в том числе оптимизации работы главного управления архитектуры и градостроительства города. В связи с этим предлагается преобразовать его».

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В ведомстве уже разработана новая структура, предполагающая создания внутри комитета ряда управлений. Повышение статуса отдела до статуса управления должна придать больший вес решениям ведомства, надеются чиновники.

Еще одна знаковое изменение – возвращение в структуру архитектурного ведомства должности главного художника города. Одной из его задач станет оценка градостроительных и архитектурных проектов с точки зрения того, как они вписываются в сложившуюся городскую архитектурную и дизайнерскую среду. Главный художник будет работать в связке с главным архитектором города. Как и председатель комитета, они будут подчиняться непосредственно главе Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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