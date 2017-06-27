Переселение с рассрочкой: челябинцам из ветхо-аварийных домов позволят заплатить частями за «лишние» метры

Челябинцы смогут переселиться из ветхо-аварийных домов до того, как расплатятся за «лишние» метры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты Челябинской городской Думы одобрили предложение о введении рассрочки для участников программы переселения из ветхо-аварийного жилья.

По словам главы комитета по управлению имуществом и земельными отношениями мэрии Сергея Чигинцева, данная мера позволит упростить механизм переселения челябинцев из ветхо-аварийного в комфортное жилье.

Дело в том, что закон требует переселять жителей ветхо-аварийных домов в помещения, равнозначные тем, которые они вынуждены покинуть. Однако добиться равноценности не всегда получается. Зачастую горожанам предлагают переехать в большую по площади квартиру. И в этом случае необходимо доплатить образовавшуюся разницу в стоимости «размениваемых» квартир.

«Как правило, речь о суммах в 20-30 тысяч рублей, – отметил чиновник. – Но у нас на практике был и такой случай, когда разница составила 120 тысяч рублей». И далеко не всегда горожане, переселяемые из ветхого дома, в состоянии заплатить за «лишние» метры новой квартиры.

Именно поэтому и было решено внести правки в положение о переселения жителей ветхо-аварийных домов. Теперь они смогут расплатиться с муниципалитетом не одномоментно перед переездом, а с рассрочкой в 24 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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