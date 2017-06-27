Власти Челябинска отказались регулировать тариф на востребованных маршрутах

Мэрия Челябинска не будет регулировать тариф на популярных маршрутах. Цену проезда будет устанавливать перевозчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская городская Дума установила критерий определения муниципальных маршрутов, требующих установления регулируемого тарифа.

Депутаты поддержали предложение начальника муниципального управления транспорта Романа Болотова. Теперь регулироваться тарифы будут только на тех муниципальных маршрутах, на которые в ходе повторных конкурсов не было подано ни одной заявки.

В мэрии убеждены, что таким образом удастся избежать неконтролируемого повышения цен на непопулярные направления. «К сожалению, у нас перед глазами отрицательный пример, когда областное министерство транспорта отыграло обслуживание садовых межмуниципальных маршрутов с нерегулируемым тарифом, а на целом ряде направлений цены существенно выросли, – рассказал РИА «Новый День» Роман Болотов. – Чтобы избежать подобного сценария, мы и предложили устанавливать на маловостребованных маршрутах регулируемые тарифы».

Что касается остальных маршрутов, то конкурс на их обслуживание будет проводиться на основе федерального закона №44, определяющего победителем участника, предложившего самую низкую цену, отметил чиновник. Это дает определенную уверенность, что резкого повышения тарифа на этих направлениях удастся избежать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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