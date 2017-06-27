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Четырехлетняя воспитанница детсада в Озерске сломала руку на игровой площадке

Четырехлетняя воспитанница детсада в Озерске сломала руку на игровой площадке

В Челябинской области 4-летняя девочка получила тяжелый перелом во время прогулки в детском саду.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, начата проверка по факту получения травмы 4-летней воспитанницей одного из детских садов Озерска во время игры на детской площадке.

Травму ребенок получил накануне днем во время падения с металлической конструкции, расположенной на территории дошкольного учреждения. Этот инцидент произошел во время прогулки с воспитателем. Пострадавшую девочку впоследствии доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом плечевой кости. Согласно заключению эксперта, полученная травма является телесным повреждением, повлекшим тяжкий вред здоровью.

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Полиция, принимая во внимание обстоятельства инцидента, передала материалы проверки по факту этого инцидента органам Следственного комитета в регионе, которым предстоит провести процессуальную проверку на предмет наличия признаков халатности. По ее итогам следователи примут окончательное процессуальное решение и дадут оценку действиям лиц, которые несут ответственность за обеспечение безопасного пребывания воспитанников в дошкольном учреждении, отмечают в ведомстве.

Челябинск, Олег Кирьянов

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