Вторник, 27 июня 2017, 14:35 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

Жители Миасса устроили войну за землю

Жители Миасса устроили войну за землю

Открытую войну развернули соседи по частным домам в миасской Михеевке из-за спора по поводу земли.

Как передает корреспондент РИА , дочь пенсионерки, живущей в частном доме, утверждает, что соседи по участку незаконно отняли у пожилой женщины часть ее владений. Два года тому назад соседи сломали забор пенсионерки и построили новый, вот только уже не на своей территории. Этот захват и стал краеугольным камнем в добрососедских отношениях.

Владельцы спорного забора не хотят разговаривать с пенсионеркой – постоянно ругаются. Женщина даже обращалась в земельный комитет, где ее правоту подтвердили, выписав захватчикам штраф, сообщает «Миасс Online». Вот только спустя какое-то время спорное строительство продолжилось. Обращалась пострадавшая и к межевателям, однако они не смогли ничего поделать, так как соседи уложили на спорной территории колючую проволоку.

Соседи пожилой женщины уже давно стали для нее бескомпромиссными пограничниками. Помирить соседей теперь смогут либо переговоры, либо судебные разбирательства. В скором времени в «зону конфликта» должны приехать сотрудники местной администрации. Может быть, им удастся расставить все по своим местам.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 27.06.17

Четырехлетняя воспитанница детсада в Озерске сломала руку на игровой площадке. / Власти Челябинска отказались регулировать тариф на востребованных маршрутах. / Переселение с рассрочкой: челябинцам из ветхо-аварийных домов позволят заплатить частями за «лишние» метры.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Челябинск, все новости

Уральцы пристрастились к безналичной оплате билетов и туров

В Сатке легковушка взяла на таран детскую площадку

Сбежавший после наезда на двух пешеходов челябинец предстанет перед судом

Прокуратура заставляет власти Кунашака установить очистные
Все новости