Жители Миасса устроили войну за землю

Открытую войну развернули соседи по частным домам в миасской Михеевке из-за спора по поводу земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дочь пенсионерки, живущей в частном доме, утверждает, что соседи по участку незаконно отняли у пожилой женщины часть ее владений. Два года тому назад соседи сломали забор пенсионерки и построили новый, вот только уже не на своей территории. Этот захват и стал краеугольным камнем в добрососедских отношениях.

Владельцы спорного забора не хотят разговаривать с пенсионеркой – постоянно ругаются. Женщина даже обращалась в земельный комитет, где ее правоту подтвердили, выписав захватчикам штраф, сообщает «Миасс Online». Вот только спустя какое-то время спорное строительство продолжилось. Обращалась пострадавшая и к межевателям, однако они не смогли ничего поделать, так как соседи уложили на спорной территории колючую проволоку.

Соседи пожилой женщины уже давно стали для нее бескомпромиссными пограничниками. Помирить соседей теперь смогут либо переговоры, либо судебные разбирательства. В скором времени в «зону конфликта» должны приехать сотрудники местной администрации. Может быть, им удастся расставить все по своим местам.

Челябинск, Олег Кирьянов

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