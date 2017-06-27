Прокуратура заставляет власти Кунашака установить очистные

Прокуратура заставляет власти Кунашака установить вместо непонятного сооружения очистные.

Как уже сообщал «Новый День», активисты-экологи обратились в прокуратуру с требованием проверить наличие очистных в селе Кунашак.

Как рассказали общественники, в администрации Кунашакского района заявили о проведении реконструкции очистных сооружений, обошедшейся бюджету в несколько десятков миллионов рублей. Однако, когда активисты решили проверить рассказ чиновников, то нашли в указанном месте лишь ржавый железный резервуар, из которого канализационные стоки направлялись по трубе в ближайшее болото.

Прокуратура Кунашакского района во время проведения надзорных мероприятий выявила нарушения в области природоохранного законодательства в селе Кунашак, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорным ведомством установлено, что в селе работает централизованная система водоотведения, которая никем не содержится и не обслуживается. Сооружения, которые обеспечивают очистку сточных вод и обеззараживание, здесь отсутствуют напрочь. Слив производится в естественный рельеф местности и пруды-накопители, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также повышает риск возникновения вспышек инфекций в районе.

Кроме всего прочего, возле производимого сброса сточных вод располагается действующее кладбище, что стало причиной образования в соответствующей санитарной зоне мелких водоемов, несущих угрозу подтопления части территории самого кладбища.

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Как утверждают в прокуратуре, администрация района не организовала должного водоотведения в границах указанного населенного пункта, что является нарушением федерального законодательства. Кроме того, в селе не производится обеззараживание сточных вод по причине полного отсутствия соответствующих инженерных коммуникаций и очистных сооружений.

По итогам проведенной проверки прокуратура обратилась в суд и потребовала обязать администрацию Кунашакского района в течение двух лет построить в селе очистные сооружения, а на период строительства организовать сбор и вывоз бытовых жидких отходов на поля ассенизации и сливные станции. Устранение указанных нарушений поставлено в ведомстве на контроль.

Челябинск, Олег Кирьянов

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