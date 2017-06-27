Сбежавший после наезда на двух пешеходов челябинец предстанет перед судом

Челябинец, угробивший двух пешеходов, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по результатам расследования уголовного дела, открытого в отношении 33-летнего местного жителя, который, будучи лишенным водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на пешеходном переходе на двух человек и скрылся с места происшествия.

Напомним, трагедия произошла 19 марта текущего года около полуночи, в районе улицы Комарова. Обвиняемый двигался со скоростью более 90 километров в час. В этот самый момент двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Легковушка на полном ходу сбила пешеходов, после чего водитель не остановился и скрылся с места происшествия. Впрочем, всего через тридцать минут водитель был задержан сотрудниками ДПС. В результате ДТП оба пешехода от полученных травм погибли. По версии следователей, на момент наезда на людей водитель находился в нетрезвом состоянии.

По данным надзорного ведомства, потерпевшие (родственники погибших) заявили в рамках этого уголовного дела требования о компенсации вреда, причиненного в результате аварии на сумму более 5 миллионов рублей. В обеспечение исковых требований наложен арест на имущество обвиняемого – квартиру (в ней мужчине принадлежит лишь половина), а также автомобиль ВАЗ-21103.

Южноуралец свою вину признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, что автоматически смягчает наказание. Впрочем, такой порядок будет возможен лишь с согласия всех потерпевших. Кроме того, в прокуратуре отмечают, что в счет частичной компенсации причиненного вреда обвиняемых передал каждому из пяти потерпевших по 40 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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