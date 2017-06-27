В Сатке легковушка взяла на таран детскую площадку

В Сатке автомобиль едва не снес детскую площадку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неудачная попытка припарковаться едва не обернулась настоящей трагедией в Сатке.

Легковой автомобиль марки «Лада» скатился с горки, где расположена парковка, вниз прямо на детскую игровую площадку. Как рассказали очевидцы этого инцидента, владелец автомобиля, вероятнее всего, просто забыл поставить его на парковочный тормоз, пишет «31tv».

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Лишь по счастливой случайности в этом происшествии обошлось без жертв – во-первых автомобиль остановился прямо перед детской песочницей, во-вторых детей в тот момент в ней не было. Сложись обстоятельства иначе, невнимательность жителя Сатки могла бы обернуться куда более серьезными проблемами, если не настоящей трагедией.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 27.06.17

Сбежавший после наезда на двух пешеходов челябинец предстанет перед судом. / Прокуратура заставляет власти Кунашака установить очистные. / Жители Миасса устроили войну за землю. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»