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В Сатке легковушка взяла на таран детскую площадку

В Сатке легковушка взяла на таран детскую площадку

В Сатке автомобиль едва не снес детскую площадку.

Как передает корреспондент РИА , неудачная попытка припарковаться едва не обернулась настоящей трагедией в Сатке.

Легковой автомобиль марки «Лада» скатился с горки, где расположена парковка, вниз прямо на детскую игровую площадку. Как рассказали очевидцы этого инцидента, владелец автомобиля, вероятнее всего, просто забыл поставить его на парковочный тормоз, пишет «31tv».

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Лишь по счастливой случайности в этом происшествии обошлось без жертв – во-первых автомобиль остановился прямо перед детской песочницей, во-вторых детей в тот момент в ней не было. Сложись обстоятельства иначе, невнимательность жителя Сатки могла бы обернуться куда более серьезными проблемами, если не настоящей трагедией.

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