Только за деньги: южноуральским «дикарям» запретили отдыхать на Тургояке

В Челябинской области перекрыли проход к памятнику природы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о захвате береговой линии особо охраняемого водоема и установке ограничителей в западной части Тургояка, на дороге, ведущей к мысам, сообщил пользователь портала Pikabu.

«Сегодня хотел отдохнуть на Тургояке, но висит цепочка: за проезд на дальний конец озера берут деньги: с палатки 300 рублей, на машине не пускают, за стоянку просят ещё 200 рублей. Хотя дорога идёт вдоль озера», – возмущается местный житель.

Южноуралец отметил, что проигнорировать сбор денег, оставить машину за пределами водоохраной зоны (для памятника природы – это 200 метров) и поставить палатку в районе мысов у него не получилось. Не зная, как добиться беспрепятственного доступа к водоему, автомобилист решил не рисковать и нашел бесплатное место с другой стороны Тургояка, там и остался на ночлег.

В комментариях к теме автору предложили потребовать у «контролеров» чек, чтобы обосновать законность предпринимательской деятельности. «Впрочем, выбить тебе они его могут за информационные услуги от ООО «Рога и копыта», а распоряжение местного сельсовета об организации поборов можно в 5 минут нарисовать, – отметил один из комментаторов. – Но думаю, лохотронщики ленивые: и ни того, ни другого у них нет. Если есть, то тоже не страшно, но бороться придется с бумажной волокитой».

Другие порекомендовали снять «захватчиков» на видеокамеру, записать их фамилии и потребовать показать документы на землю.

В противном случае, они могут попасть под статью за грубое нарушение природоохранного законодательства.

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Как сообщили РИА «Новый День» в отделе надзора за водными ресурсами регионального Росприроднадзора, согласно водному кодексу огораживать береговую полосу шириной 20 метров от края воды, строго запрещается. Каждый гражданин вправе пользоваться прибрежной полосой, в том числе для рыбалки и причаливания плавучих средств, без использования механического транспорта.

В свою очередь, в министерстве экологии Челябинской области сбор денег за пребывание на берегу Тургояка не считают ущемлением прав южноуральцев. «Если отдыхающие зашли на территорию арендованного участка, то пользователь данной земли вправе потребовать деньги за размещение палаток, а также парковку автомобилей», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Правда, на каком основании перегораживаются подступы к озеру, ответить не смогли. Как не смогли и сказать, кто конкретно и на каком основании перегородил подступы к воде возле мысов в дальней части озера.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.06.17

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