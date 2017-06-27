Директор магнитогорского кооператива оставила пенсионеров без 87 миллионов рублей

В Челябинской области председатель кооператива предстанет перед судом за кражу денег у пайщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Магнитогорска, руководившей кредитно- потребительским кооперативом «Центр финансовой помощи».

Ей вменяется мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

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По версии следствия, в период с мая 2012 по июнь 2015 года женщина, используя разработанную схему финансовой пирамиды, привлекла деньги пайщиков из Магнитогорска и башкирского города Сибай. Пообещав клиентам бешенные проценты от вложений, председатель кооператива присвоила свыше 87 миллионов рублей. Пострадавшими от действий мошенницы признаны более 250 человек, большинство из них – люди преклонного возраста.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой, приобретенное после финансовых махинаций – это недвижимость в Челябинске, Магнитогорске и курортной зоне Башкортостана общей стоимостью 37,4 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Правобережный районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 27.06.17

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