В Челябинской области вновь будут судить «князя» и «атамана Ордынского» из Еманжелинска

Упорного южноуральца снова будут судить за экстремизм.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя, обвиняемого в участии в деятельности общественного объединения, запрещенного в связи с его экстремисткой направленностью.

«Установлено, что мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, в январе-феврале текущего года вновь принял участие в деятельности межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь», которое решением суда Московской области от 05.04.2011 года запрещено на территории РФ как экстремистское. Идеология данного объединения заключалась в культивировании превосходства одной национальности над всеми другими», – отметили в прокуратуре.

Напомним, в Челябинской области эта организация обратила на себя внимание общественности после создания недалеко от Южноуральска «храма буквы Ё», объявленной «прямым каналом связи с космическими силами». Чиновников же больше всего раздражала развернутая участниками организации пропаганда, призывавшая жителей региона требовать уплаты крупных сумм в качестве рентного дохода, исходя из того, что именно граждане государства являются собственниками недр.

Одним из активных участников общества, признанного экстремистским, оказался житель Еманжелинска. После первого процесса южноуралец отнюдь не раскаялся. Мужчина, «именуя себя «князем», «главою Еманжелинского района» и «атаманом Еманжелинского отдела Ордынской части Духовно Родовой Державы Русь», от имени и по поручению вышеуказанного общественного объединения изготавливал и направлял в различные государственные органы РФ множественные обращения. Кроме того, хранил литературу экстремистского характера, документы и атрибутику межрегионального общественного объединения «Духовно-Родовая Держава Русь», – формулируют вину пенсионера в надзорном ведомстве.

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По заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым, уточняют в прокуратуре. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы до 4 лет.

Уголовное дело направлено в Еманжелинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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