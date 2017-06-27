Непогода задержится на Южном Урале еще на день

МЧС вновь выступило с экстренным предупреждением по Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по данным Челябинского гидрометцентра, 28 июня в отдельных районах области ожидаются грозы, град, усиление ветра при грозах 15-20 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП.

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Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

Челябинск, Виктор Елисеев

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