Власти Южного Урала задумались о стимулировании использования экологического транспорта

Челябинск, Июнь 27 (Новый День, Виктор Елисеев) – Правительство Челябинской области обещает льготы, муниципалитеты – запреты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, власти региона планируют реализовать ряд мер по снижению выбросов от автомобилей.

Так, в 2017 году планируется приобретение 10 трамвайных вагонов для Челябинска и 15 – для Магнитогорска.

Кроме того, в настоящее время в регионе идет работа над изменением в областной закон, которое позволит предоставлять льготы по налогу на имущество юридическим лицам – собственникам транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива или работающих на электрическом двигателе. «Это является дополнительной мерой принимаемой Челябинской областью для стимулирования организаций к приобретению и эксплуатации экологически чистого транспорта», – рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Микулик.

По словам чиновника, согласно сведениям государственного экологического мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, предоставленным министерством экологии Челябинской области, наиболее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в Челябинском и Магнитогорском округах. В целях снижения негативного воздействия автомобильного транспорта общего пользования на окружающую среду в этих территориях реализуется ряд градостроительных решений, отметил г-н Микулик. Производится строительство тоннелей и эстакад, объездных дорог, вынос магистралей из жилой застройки, а также озеленение территорий. «Это обеспечит повышение скорости движения автотранспорта, влекущее уменьшение расхода топлива за счет отсутствия простоев и как следствие, сокращение загрязнения атмосферного воздуха выбросами продуктов сгорания», – пояснил министр.

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Кроме того, в настоящее время региональными и муниципальными властями рассматривается возможность введения мер по ограничению движения в населенных пунктах отдельным категориям грузового автотранспорта, не отвечающего стандартам Евро-5 и выше, а также запрет на въезд в населенные пункты всех категорий грузовых автомобилей в дневное время с шести утра до восьми вечера.

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