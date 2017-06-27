Звонок Путину не помог: суд обязал южноуральского садовода снести дачу рядом с газопроводом

Жителю Челябинской области не удалось сохранить садовый домик, расположенный в охранной зоне газовых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, в апелляционном порядке гражданское дело по иску прокурора Сосновского района к собственнику садового дома, расположенного в непосредственной близости от магистрального трубопровода.

Истец указал, что по обращению ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» проведена проверка нарушения земельного законодательства и федерального закона «О газоснабжении в РФ». Установлено, что участок в СНТ «Дружба», поставленный на кадастровый учет в январе 2007 года, расположен в 117 метрах от газопровода села Долгодеревенское. При этом по закону минимальное расстояние от сетей до жилых построек должно составлять 150 метров.

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Сосновский районный суд обязал собственника за свой счет снести садовый участок, объяснив это тем, что спорный объект угрожает жизни и здоровью людей.

Установлено, что официально мужчина владеет земельным участком с 1992 года, а право собственности на дом было зарегистрировано лишь в 2007 году. «Доводы ответчика о том, что спорное строение возведено в 1981 году, письменными доказательствами подтверждены не были», – отметили в облсуде.

В свою очередь, газопровод к селу Долгодеревенское был введен в эксплуатацию в 1976 году, а по СНИПам садовые постройки должны быть удалены от сетей не менее, чем на 150 метров. Не согласившись с вынесенным решением, садовод обжаловал постановление суда в вышестоящую инстанцию, однако проиграл дело.

Напомним, с похожей проблемой 15 июня во время «прямой линии» к президенту России Владимиру Путину обратилась челябинка Светлана Романова, решение по сносу дома которой уже принято. Глава государства пообещал вмешаться в ситуацию, заявив, что «это несправедливо и закон надо изменить». Президент отметил, что необходимо установить запрет на строительство в охранной зоне новых зданий и сооружений, а тех, кто уже построился, оставить в покое. По предварительным оценкам, порядка 5 тысяч южноуральцев имеют садовые участки вблизи магистральных трубопроводов.

Челябинск, Юлия Димова

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