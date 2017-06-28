В Миассе в холодильнике нашли мертвого младенца

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели новорожденного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, труп младенца обнаружен днем 27 июня в квартире Миасса.

По предварительным данным, хозяйка жилища, не состоявшая на медицинском учете, родила дома. По словам женщины, малыш родился мертвым. Не зная, куда деть труп, мать положила его в морозильную камеру.

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Вскоре состояние роженицы резко ухудшилась. Горожанка позвонила знакомой, та вызвала медиков.

Прибывшая на место бригада скорой помощи сообщила о случившемся в полицию.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством регионального СК.

Челябинск, Юлия Димова

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