Не надо было впутывать президента: ФСИН обиделась на СПЧ

В Совете по правам человека при президенте РФ объяснили, почему их отказались пускать в учреждения системы ФСИН в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», членов Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) не пускают в учреждения системы ФСИН с декабря прошлого года. Об этом рассказал председатель СПЧ Михаил Федотов.

«ФСИН на нас обиделась, – объяснил правозащитник. – Мы на совещании у президента Владимира Путина 8 декабря высказали ряд претензий к работе службы, после чего он поручил прокуратуре провести проверку по названным фактам. С того момента нас не пустили ни в одно из учреждений ФСИН, в каком бы регионе мы не были. Они имеют на это право».

Напомним, ранее стало известно, что ГУ ФСИН по Челябинской области не согласовало представителям СПЧ посещение подконтрольных ему учреждений в ходе визита в регион, проходившего на этой неделе. По словам Михаила Федотова, это решение было принято федеральным руководством службы.

Вместе с тем, некоторые места принудительного содержания в Челябинской области членам СПЧ удалось посетить. И без претензий не обошлось. Так, по словам постоянной комиссии совета по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Андрея Бабушкина, в СИЗО-3 до сих пор сохранены подземные камеры, хотя еще несколько лет назад СПЧ потребовал их ликвидации. Аналогичная ситуация с камерами без окон в СИЗО-1, при этом в последнее время туда начали помещать несовершеннолетних, что совершенно неприемлемо, подчеркнул правозащитник.

Зато похвалы удостоился созданный в Копейске Центр временного содержания иностранных граждан: члены СПЧ назвали это учреждение почти эталонным – там даже организована стоматологическая помощь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.06.17

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