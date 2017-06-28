На Южном Урале вынесли приговор хозяину собак, убивших 7-летнего мальчика

Жителя Челябинской области, чьи питомцы до смерти искусали первоклассника, ограничили в свободе.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 18 ноября 2016 года в селе Тюлюк Катав-Ивановского района. Семилетний мальчик шел к бабушке, когда из вольера одного из домов выскочили два пса и набросились на ребенка.

К моменту, когда собак удалось оторвать от малыша, он был уже мертв. На теле погибшего зафиксированы рваные раны головы и шеи.

В ходе прокурорской проверки установлено, что хозяин питомцев, уходя утром на работу, не убедился в том, что надежно запер во дворе лайку и мастиффа. Оставленные без присмотра собаки выбрались в огород, откуда затем выбежали на улицу.

49-летнего селянина, работающего главным инспектором в нацпарке «Зюраткуль», обвинили в причинении смерти по неосторожности.

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По ходатайству подсудимого уголовное дело о гибели мальчика суд рассмотрел в особом порядке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Катав-Ивановского городского суда, мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.

Как только приговор вступит в силу, осужденный обязан раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. Также он не имеет право переселяться и уезжать из района без согласия сотрудников службы исполнения наказаний.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.06.17

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