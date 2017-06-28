Южноуральские силовики отчитали минсоц за побеги сирот и новоселье в «скворечниках»

Руководители правоохранительных органов Челябинской области возмутились отсутствием чиновничьего контроля за воспитанниками детских домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошедшем сегодня координационном совещании руководителей силовых ведомств с докладом выступила начальник управления социального развития регионального министерства соцотношений Татьяна Чиркова. Чиновница отметила необходимость межведомственной работы в рамках заключенного с правоохранителями соглашения.

Однако взаимодействие минсоца с представителями прокуратуры и следственных органов не задалось даже на уровне отчета о проделанной работе.

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На вопрос южноуральского прокурора Александра Кондратьева, почему дети массово бегут из детских домов, если там созданы все необходимые условия, чиновница ответить затруднилась. По официальным данным, только с начала текущего года на Южном Урале зафиксировано 120 случаев побега воспитанников госучреждений. «Имели место факты укрывательства и несвоевременного обращения педагогов в полицию для розыска детей с целью сохранить положительный имидж организации либо попытки отыскать ребенка самостоятельно», – отметили в прокуратуре.

О проведении служебных проверок и наказании должностных лиц, не заявивших об уходах воспитанников, г-жа Чиркова рассказать также не смогла, отметив, что данным вопросом в каждом конкретном случае занимались местные органы власти.

Прокуратуру поддержал глава следственного комитета Денис Чернятьев, раскритиковавший работу чиновников. Вопрос касался степени активности минсоца в вопросах обеспечения детей-сирот жильем. Чернятьев напомнил о ряде злоупотреблений со стороны сотрудников администрации, из корыстных целей купивших сиротам буквально скворечники: дома без фундамента, отопления, воды, электричества, внутренней отделки, с трещинами в стенах и протекающей крышей. Г-жа Чиркова заявила, что на все министерство социальных отношений имеется лишь один строитель, который бы мог оценить качество выделенных сиротам квартир.

«Не надо иметь специального образования, чтобы увидеть, какие скворечники предлагают сиротам местные власти», – возмутился южноуральский прокурор.

В ходе дальнейшей дискуссии выяснилось, что Следственный комитет недоволен работой минсоца и в части защиты и социального сопровождения детей, ставших жертвами преступлений. Свою позицию г-н Чернятьев выразил на примере девятилетней жительницы Златоуста, изнасилованной сверстниками. «Мы поднимаем вопрос о том, что девочку необходимо немедленно переселить из этого района: ребенок подвергся жестоким издевательствам, все соседи в курсе. Далее связываемся с родителями и пытаемся узнать, приходили ли к ним из отдела соцобеспечения. Мама с девочкой в больнице Челябинска, отец в запое, другие дети с бабушкой. И все ответили, что никто не приходил. Тогда мы ставим вопрос перед мэрией. В итоге семью обеспечили квартирой, нашли путевки в санаторий. Вопрос решили, но представителей минсоца в этом процессе не было, хотя это их обязанности и их работа», – возмущенно отметил глава регионального СК.

Челябинск, Юлия Димова

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