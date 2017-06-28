Среда, 28 июня 2017, 16:04 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

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С начала года на Южном Урале жертвами насилия стали более 600 детей

С начала года на Южном Урале жертвами насилия стали более 600 детей

В Челябинской области каждое шестое преступление против детей совершили их родители.

Как передает корреспондент РИА , по итогам 2016 года жертвами преступлений стали более 2,5 тысяч южноуральцев младше 18 лет, 49 из них – погибли. За 5 месяцев текущего года от преступлений пострадали 914 несовершеннолетних, в том числе 15 случаев со смертельным исходом.

Около 70% всех преступлений в отношении детей имели насильственный характер. Чаще всего дети подвергались физическому насилию и посягательствам против собственности.

По данным начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи областной прокуратуры Людмилы Елчевой, с начала текущего года рост преступлений против детей зафиксирован в 8 муниципалитетах Южного Урала. Антирейтинг территорий возглавляют Копейск, Чебаркуль, а также Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска.

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Данные прокурорского надзора свидетельствуют и о значительных недостатках в работе правоохранительных органов, а также чиновников на местах и комиссий по делам несовершеннолетних.

В прошлом году в территориальных отделах полиции зафиксировано 378 нарушений закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних. В адрес руководителей органов внутренних дел Златоуста, Миасса Троицка, Ленинского и Правобережного районов Магнитогорска внесено более сотни представлений, к ответственности привлечены 127 полицейских. Также зафиксированы нарушения закона при расследовании уголовных дел о преступлениях в отношении детей. Только за прошедший год к ответственности привлечены 93 следователя и дознавателя. Увеличилось и число возвращенных прокурорам уголовных дел для устранения препятствий при рассмотрении их в суде.

В сфере профилактики преступности несовершеннолетних за последние 2 года возросло количество недобросовестных педагогов и воспитателей. Серьезные нарекания вызывает работа учебных заведений Златоуста, Сатки, Ленинского и Курчатовского районов Челябинска: используемые меры профилактики не повлияли на снижение преступности. В результате в прошлом году учащиеся совершили почти 1,5 тысячи преступлений. однако, в целом, показатели подростковой преступности по сравнению с 2015 годом снизились на 11%.

Всего с участием детей в прошлом году совершено чуть менее 2 тысяч преступлений.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.06.17

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