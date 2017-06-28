С начала года на Южном Урале жертвами насилия стали более 600 детей

В Челябинской области каждое шестое преступление против детей совершили их родители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2016 года жертвами преступлений стали более 2,5 тысяч южноуральцев младше 18 лет, 49 из них – погибли. За 5 месяцев текущего года от преступлений пострадали 914 несовершеннолетних, в том числе 15 случаев со смертельным исходом.

Около 70% всех преступлений в отношении детей имели насильственный характер. Чаще всего дети подвергались физическому насилию и посягательствам против собственности.

По данным начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи областной прокуратуры Людмилы Елчевой, с начала текущего года рост преступлений против детей зафиксирован в 8 муниципалитетах Южного Урала. Антирейтинг территорий возглавляют Копейск, Чебаркуль, а также Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска.

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Данные прокурорского надзора свидетельствуют и о значительных недостатках в работе правоохранительных органов, а также чиновников на местах и комиссий по делам несовершеннолетних.

В прошлом году в территориальных отделах полиции зафиксировано 378 нарушений закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних. В адрес руководителей органов внутренних дел Златоуста, Миасса Троицка, Ленинского и Правобережного районов Магнитогорска внесено более сотни представлений, к ответственности привлечены 127 полицейских. Также зафиксированы нарушения закона при расследовании уголовных дел о преступлениях в отношении детей. Только за прошедший год к ответственности привлечены 93 следователя и дознавателя. Увеличилось и число возвращенных прокурорам уголовных дел для устранения препятствий при рассмотрении их в суде.

В сфере профилактики преступности несовершеннолетних за последние 2 года возросло количество недобросовестных педагогов и воспитателей. Серьезные нарекания вызывает работа учебных заведений Златоуста, Сатки, Ленинского и Курчатовского районов Челябинска: используемые меры профилактики не повлияли на снижение преступности. В результате в прошлом году учащиеся совершили почти 1,5 тысячи преступлений. однако, в целом, показатели подростковой преступности по сравнению с 2015 годом снизились на 11%.

Всего с участием детей в прошлом году совершено чуть менее 2 тысяч преступлений.

Челябинск, Юлия Димова

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