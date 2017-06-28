«За такое и почки отбить не грех»: в Южноуральске вандалы изуродовали вечный огонь

В Южноуральске ищут хулиганов, осквернивших мемориал «Вечный огонь».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД города, инцидент произошел минувшей ночью. Неизвестные расплавили венки, потушили пламя и повредили гранитные плиты постамента.

В полицию обратились сотрудники краеведческого музея, ответственные за состояние мемориального комплекса.

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В настоящее время по факту случившегося проводится полицейская проверка.

Отметим, за последние несколько месяцев это уже второй случай вандализма на мемориале «Вечный огонь»: в марте текущего года хулиганы подожгли оставленные возле огня венки. Пламя также повредило фрагмент барельефа с изображением героев Великой Отечественной войны.

На следующий день злоумышленника задержали. Им оказался 12-летний школьник. С ним было также его приятель, однако он наблюдал за происходящим со стороны. В результате одного из подростков направили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Добавим, очередной нападение на мемориальный комплекс возмутил местных жителей. «За такое и почки отбить не грех!», – написал в соцсетях горожанин. Другой предложил установить на памятнике камеру видеонаблюдения, однако собеседники его идею забраковали, заявив, что «глазок» обязательно сопрут, а дешевое оборудование из-за плохого качества съемки покупать не имеет смысла.

Челябинск, Юлия Димова

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