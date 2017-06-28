Улицы нет, ремонтировать нечего: челябинские власти отказались восстанавливать разбитую дорогу

Жители Челябинска продолжают писать жалобы на дорожные ямы, отсутствие асфальта и бордюров на улицах. А чиновники о существовании некоторых дорог и не догадываются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» активисты ОНФ провели выездной мониторинг наиболее проблемных, по мнению горожан, участков. На сегодняшний день рейтинг самых критичных дорог возглавляют улицы Гранитная, Радонежская, Кронштадтская, Блюхера и Руставели.

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Проверить качество асфальта вызвались и представители городского управления дорожного хозяйства. Каково же было удивление чиновников, увидевших разбитой несуществующую, по их мнению, магистраль. «Побывав на улице Гранитная, представитель управления сообщил, что впервые слышит про эту дорогу и вообще не компетентен в вопросе ремонта дорожной сети, – отметили общественники. – Между тем, челябинцы несколько лет пишут обращения с просьбой отремонтировать улицу Гранитная, ведущую в микрорайон Плодушка, попасть в который можно только двумя путями, и обе дороги разбиты, а в дождливое время непроходимы».

Похожая ситуация складывается и на улице Кронштадтской. Осенью 2016 года там был проведен ямочный ремонт. Но из-за отсутствия ливневок и, по предварительным оценкам, нарушений при укладке асфальта новое покрытие «растаяло» вместе со снегом.

В дождливую погоду местные жители утопают в грязи и глубоких лужах, пытаясь добраться до своих квартир в новостройках. Отчаявшиеся горожане уже не просят у чиновников капитально отремонтировать улицу, а предлагают хотя бы выровнять дорогу и залатать дыры в асфальте.

Активисты отмечают, что добиться от чиновников каких-либо обещаний о восстановлении наиболее неприглядных дорог областного центра так и не удалось. Управление дорожного хозяйства до сих пор не предоставило официального ответа, при этом все нормативные сроки рассмотрения обращений граждан уже истекли.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.06.17

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