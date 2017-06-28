Малые города Южного Урала завалили чужими проблемами

Члены президентского совета по правам человека заступились за малые города Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социально-экономическая ситуация в «малых» городах Челябинской области продолжает ухудшаться. Это констатировали члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

Падение производства на градообразующих предприятиях, сжатие социальной сферы, разочарование жителей – так оценили социально-экономическую обстановку в южноуральских моногородах правозащитники.

Например, по словам члена СПЧ Александра Мукомолова, на Катав-Ивановском вагоностроительном заводе не первый год сокращается портфель как по спецнаправлению, так и по гражданской продукции. При этом надежды на возобновление «оборонного» заказа уже нет. Да и с производством трамваев все обстоит весьма печально. «Завод был лидером в этом сегменте, в 84 городах до сих пор ездят усть-катавские трамваи, – напомнил правозащитник. – Но потом производство попытались перетащить в Ижевск, Санкт-Петербург, даже Минск. Конкурс на обновление парка трамваев в Санкт-Петербурге выиграл Тамбов. Там никогда не делали трамваи!»

Последняя история и вовсе вызывает недоумение Александра Мукомолова. «Каким-то образом в Тамбове оказалось чуть ли не все конструкторское бюро Усть-Катавского завода, – разводит руками правозащитник. – Как это произошло? Что случилось с патентами, проектной документацией? Ведь они являются интеллектуальной собственностью южноуральского предприятия!»

Еще один печальный пример дает город Юрюзань. Уничтожение промышленности здесь началось еще во времена «перестройки», когда в рамках реализации конверсионной политики отказались от производства патронов. Следующий удар по городу нанесло открытие российского рынка бытовой техники: некогда известный на всю страну бренд холодильников «Юрюзань» не смог противостоять зарубежным конкурентам. Сегодня город все больше хиреет.

А последних шансов на возрождение Юрюзань лишает оптимизация социальной сферы: в городе закрыли единственную больницу. Теперь инсультников возят в Сатку. «Представляете? У человека инсульт, а его везут за 100 километров!» – возмущается член СПЧ.

Впрочем, Юрюзань – не единственный «малый» город, столкнувшийся с «оптимизацией» медицинской сферы. Аналогичная ситуация наблюдается в районах, пострадавших от аварии на ПО «Маяк». Здесь местным жителям тоже приходится ездить за 60-100 километров для получения базовой медицинской помощи. А людям требуется еще и специализированная помощь, сетуют в СПЧ.

Наконец, некоторые города столкнулись еще с проблемой отложенного экологического ущерба. Как, например, Карабаш, где при очередной смене собственника «Карабашмеди» старые отвалы предприятия вдруг «упали» на баланс… муниципалитета. «Это просто-напросто абсурд, – недоумевает Сергей Цыпленков. – Как так произошло, что они оказались не на балансе нового собственника, не на балансе Росимущества, а на бедном муниципалитете? Понятно, что он с ними сделать ничего не сможет».

Не удивительно, что и к программам развития у жителей «малых» городов отношение весьма прохладное. Так, к примеру, не испытали никакого восторга жители Юрюзани, узнав и проекте создания национального парка «Зигальга». «Сходы были, и все против, – рассказал Александр Мукомолов. – Они ничего от этого проекта не получат».

В этом – главная сегодняшняя проблема «малых» городов, уверен правозащитник: доходы от реализации проектов остаются в области и федерации, а проблемы спускаются в муниципалитеты. И средств для их решения у городов просто нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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