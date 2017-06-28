Среда, 28 июня 2017, 18:12 мск

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МЧС продлило экстренное предупреждение для Челябинской области еще на сутки

МЧС продлило экстренное предупреждение для Челябинской области еще на сутки

Южноуральцев предупредили о дальнейшем усилении ветра.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по данным Челябинского гидрометцентра, 29 июня в отдельных районах области ожидаются грозы, град, усиление ветра при грозах до 16-21 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП.

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Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.06.17

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