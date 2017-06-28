Челябинца оштрафуют за «заминированный» велосипед

Прокуратура Металлургического района города Челябинска по результатам проверки обратился в суд и потребовала взыскать с местного жителя затраты, понесенные полицией и Росгвардией в результате экстренного выезда к месту происшествия.

Как уже сообщал «Новый День», 18 мая текущего года сотрудник одного из предприятий города прибыл на работу на личном велосипеде, пристегнув его на служебной парковке. Как позднее объяснил мужчина стражам порядка, к велосипеду между крылом и колесом он прикрепил пиротехническое устройство для игры в страйкбол, внешне напоминающее боевую гранату. Для того чтобы пиротехника сработала при попытке угона велосипеда, мужчина вытащил из запала чеку, зажав рычаг между деталями двухколесного транспорта. Позднее один из сотрудников охраны предприятия заметил «гранату» под крылом велосипеда и сообщил об этом администрации, которая и вызвала полицию. По этому вызову к месту происшествия были направлены сотрудники УМВД и Росгвардии.

В прокуратуре отмечают, что во время выезда силовиков федеральный бюджет понес расходы, связанные с эксплуатацией технических и человеческих ресурсов, на общую сумму более 13 000 рублей. В этой связи надзорное ведомство требует взыскать указанную сумму с виновника происшествия.

Челябинск, Олег Кирьянов

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