Житель Магнитогорска убил супругу и выпал из окна

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели супружеской пары.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, во вторник, 27 июня, утром возле одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Труда в Орджоникидзевском районе Магнитогорска, было найдено тело мужчины с травмами, характерными для падения с большой высоты.

Позднее в квартире погибшего, расположенной на восьмом этаже того же дома, было найдено тело его супруги с признаками насилия.

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В ведомстве отмечают, что следственные органы открыли по данному факту уголовное производство по статье «убийство». По версии следователей, мужчина выпал из окна после того, как убил собственную супругу, труп которой позднее был обнаружен правоохранителями в запертой изнутри квартире.

На данный момент правоохранители проводят комплекс соответствующих мероприятий, которые направлены на выяснение всех обстоятельств этой трагедии.

Челябинск, Олег Кирьянов

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