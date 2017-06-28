Глава Карталов ушел в отставку

Глава Карталинского городского поселения покинул пост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос о сложении полномочий Михаила Усольцева неожиданно решился на прошедшем сегодня собрании депутатов.

Никого не предупредив, чиновник предложил обсудить его отставку и провести голосование, при том, что вопрос не был включен в повестку заседания.

В результате парламентарии единогласно поддержали увольнение Усольцева.

По некоторым данным, причиной увольнения градоначальника явился затяжной конфликт с депутатским корпусом.

За работу в 2015 и 2016 годах чиновнику дважды ставили «неуд».

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Временно исполняющим обязанности главы поселения избрана первый заместитель Кристина Мятченко, сообщает «Карталинская новь».

Конкурс по выбору нового главы администрации назначен на 11 августа.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 28.06.17

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