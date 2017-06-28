Миграционный абсурд: члены СПЧ при президенте возмутились черствостью сотрудников МВД

Члены СПЧ посоветовали южноуральскому ГУ МВД объяснить подчиненным, когда не стоит усердствовать в выдворении иностранцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», некоторые сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области демонстрируют невероятное бездушие, результатом чего стали совершенно абсурдные нарушения прав иностранных граждан. Об этом рассказал член Совета по развитию гражданского общества при президенте РФ Андрей Бабушкин.

Вот лишь две таких истории.

Гражданин Казахстана уже несколько лет живет с женой и маленькой дочкой на территории одного из регионов России. Но случилось так, что мужчина потерял паспорт. Он поехал в сопредельное государство, чтобы восстановить документ. В качестве удостоверения личности при нем были военный билет и водительские права. И вот, уже на границе с Казахстаном, мужчину, по собственной воле направлявшегося в эту республику, задерживают… и направляют в центр временного содержания иностранных граждан. А суд в это время выносит решение о принудительном выдворении мужчины из России. В итоге мужчина вот уже два месяца содержится в центре временного пребывания, а впереди его ждет перспектива в следующие пять лет не увидеть жену и дочь, оставшихся в России.

Второй случай также не оставил равнодушными членов СПЧ. Пенсионерка из Казахстана приехала на Южный Урал, чтобы ухаживать за больной 80-летней матерью (она живет здесь с еще одной своей дочерью). Челябинское семейство ютится в бараке. Приезжая, чтобы не слишком стеснять родственников, решила поселиться в соседнем, уже заброшенном здании барачного типа. Там ее и задержали сотрудники управления по вопросам миграции. И потребовали выслать женщину из России, так как она жила не по тому адресу, что был указан при получении временной регистрации. Суд требование удовлетворил. «Политика нарушения семей противоречит Конституции Российской Федерации, – напомнил Андрей Бабушкин. – Возможно, ГУ МВД стоит провести учебу со своими сотрудниками. Объяснить им, что жизнь человека, семья человека важнее, чем то, что он зарегистрирован в комнате №5, а живет в комнате №6».

Челябинск, Виктор Елисеев

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