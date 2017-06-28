В Миассе детский тренер бегал с ножом по раздевалке и крушил полы

В Миассе разгорается скандал вокруг увольнения детского тренера по футболу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изобличающая информация о тренере местной команды появилась в соцсетях.

«Что творится в нашем городе, это просто ужас. Директору стадиона неоднократно подавались жалобы от родителей, но должным образом на них никто не отреагировал. А в прошлую пятницу тренера прямо со стадиона забрала скорая с диагнозом «белая горячка», – написал участник сообщества «Инцидент Миасс».

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По словам очевидцев, наставник молодых футболистов бегал с ножом в руках по детской раздевалке в поисках топора и даже умудрился вскрыть полы в том же помещении спортивного комплекса. В результате дебоширу вызвали скорую и прямо с занятий отправили в наркологию.

Между тем, у представителей спортивной школы своя версия произошедшего. Как пояснил один из тренеров, в прошлую пятницу он застал своего коллегу в состоянии нервного срыва. Причиной беспокойства стал телефонный звонок: мужчине сообщили об исчезновении сына, в результате чего он повел себя неадекватно. В свою очередь, руководитель школы подтвердил, что тренер действительно был пьян, однако история про ножи и топоры – просто выдумка.

Сотрудники спортивного учреждения также добавили, что в наркологию мужчину увезла приехавшая по звонку мать, скорая на место не выезжала.

«Я знаю этого тренера, – написала в комментариях одна из участниц обсуждения. – Его команду даже лишали игры из-за его пьянок и запоев. Особенно стыдно, когда он в таком виде приезжает на матчи в другие города, позоря и себя, и команду».

В минувший понедельник опальный тренер написал заявление об увольнении по собственному желанию. По некоторым данным, сообщение об исчезновении сына оказалось частью алкогольных видений. Впоследствии мужчина признался, что на протяжении всего рабочего дня слышал голоса.

Челябинск, Юлия Димова

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