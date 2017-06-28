СПЧ при президенте РФ: У противников Томинского ГОКа вполне здравые требования

Члены СПЧ передали властям Челябинской области конкретные требования гражданских активистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию вокруг строительства Томинского ГОКа обсудили участники 18-го выездного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ в Челябинске (СПЧ).

Впечатлениями от общения с активистами движения «Стоп-ГОК» поделился член СПЧ Иван Засурский. При этом на протяжении всего рассказа правозащитника слушателей не отпускало ощущение, что представителей президентского совета попытались предварительно настроить определенным образом в отношении противников строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Укрепляли это ощущение и некоторые сновавшие в зале заседания лица, откровенно лоббировавшие идею возведения предприятия на месте Томинского месторождения.

Так или иначе, но представители СПЧ были несколько удивлены, встретив среди гражданских активистов вполне взвешенную, здравую и договороспособную позицию. «Гражданские активисты подготовили всего семь требований, вполне конкретных и четких, которые я с радостью передаю сегодня правительству Челябинской области, – отметил член СПЧ Иван Засурский, передавая документ первому вице-губернатору Евгению Редину. – Главное, на чем настаивают общественники – подтверждение со стороны властей Челябинской области и собственника Томинского ГОКа приверженности новому проекту».

Среди требований активистов: возврат тех участков лесного фонда, надобность в которых отпадет в случае действительного отказа от строительства хвостохранилища, выполнение решения арбитражного суда о предоставлении общественности проекта строительства комбината и проведение независимого научного исследования воздействия на экологию региона деятельности Томинского ГОКа (например, как будут взаимодействовать «хвосты» от обработки медесодержащей породы с содержимым Коркинского разреза, куда их предполагается закачивать). «Это вполне здравые требования», – отметил Иван Засурский.

При этом правозащитник вполне допустил возможность реализации нового проекта строительства Томинского ГОКа. «В теории реализация этого проекта возможно, – отметил Иван Засурский. – Но он должен быть очень хорошо инженерно подготовлен. Это потребует, в том числе, прорывных решений». Член СПЧ подчеркнул, что общественность и власть региона должны будут жестко контролировать все этапы строительства в случае реализации нового проекта, сопряженного с рекультивацией Коркинского разреза.

Отметим, что ранее, общаясь с жителями поселка Роза, правозащитник и вовсе выразил большие сомнения по поводу возможности строительства Томинского ГОКа. «На мой взгляд, это не очень реалистично», – отметил он.

Между тем, другие члены президентского совета высказались в ходе пленарного заседания еще более категорично. «ГОК собирается за 22 года вырыть две таких ямы, как Коркинский разрез. И засыпать одну. А потом надо будет вырыть три ямы», – заявила член постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам Наталия Евдокимова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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