Среда, 28 июня 2017, 18:13 мск

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Южноуралец три года насиловал дочь-подростка

Южноуралец три года насиловал дочь-подростка

Житель Златоуста пойдет под суд за надругательство над ребенком.

Как передает корреспондент РИА , об отце-педофиле в полицию сообщила сама пострадавшая. 16-летняя девушка рассказала, что мужчина на протяжении трех лет насиловал ее, таким образом наказывая за провинности. Боясь огласки преступления, отец запугивал дочь тем, что ей придется жить на улице, если вдруг его посадят.

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Долгое время подросток никому не рассказывала о надругательствах. Ее мать после развода с отцом переехала в другую квартиру, однако поддерживала с дочерью общение.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (пункт 4 статьи 132 УК РФ).

В настоящий момент материалы дела переданы для рассмотрения в суд.

Челябинск, Юлия Димова

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