Челябинск и Магнитогорск вновь попали в «черный список» Минприроды

Челябинск и Магнитогорск попали в перечень городов особого внимания из-за экологии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии России, Челябинск и Магнитогорск включены в список территорий, требующих особого внимания в связи со сложной экологической ситуацией.

По словам главы ведомстве Сергея Донского, списывать экологические проблемы в регионах на одну только промышленность нельзя. Об этом министр рассказал во время совещания по обеспечению экологической безопасности на территориях особого внимания, где наблюдается самое заметное воздействие неблагоприятной экологии на жизнь граждан. По мнению министра, подход к загрязнителям окружающей среды должен быть комплексным – это и ТЭЦ, и свалки, и автомобильный транспорт, и трансграничный перенос загрязняющих и вредных веществ, и многое другое.

Донской также обратил внимание на необходимость нормировать дополнительные факторы, влияющие на качество жизни граждан, на законодательном уровне. В частности, отмечается, что гигиенические нормы качества воздуха должны принимать во внимание вещества, обладающие выраженным запахом, потому как они оказывают на здоровье человека прямое воздействие.

Также, по словам министра, треть всех поступающих жалоб на экологию как раз относятся именно к запахам. В рамках этого же мероприятия заместитель главы Росприроднадзора Рамиль Низамов представил участникам доклад по теме обеспечения экологической безопасности на территориях особого внимания. По словам Низамова, к таким территориям сегодня относятся Магнитогорск, Челябинск, Омск, Липецк, Норильск, Красноярск, Асбест, Череповец, Нижний Тагил и прочие. По данным надзорного ведомства, к наиболее типовым нарушениям на таких территориях можно отнести нарушения условий разрешения на вредные выбросы, правил эксплуатации очистных установок, а также деятельность, связанную с вредными выбросами в атмосферу без соответствующего разрешения.

Челябинск, Олег Кирьянов

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