Трое южноуральцев осуждены за кражу четырех тонн арматуры

Трое южноуральцев умудрились вынести из здания четыре тонны рельсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, трое жителей Усть-Катава признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Мужчины были осуждены за преступление, совершенное еще в феврале текущего года. Тогда злоумышленники вынесли около 4 тонн рельсов общей стоимостью 42 тысячи рублей из здания, расположенного в поселке под названием Вязовая, по улице Железнодорожной. Причем воры наведывались в это место несколько раз.

Украденные рельсы, используемые в здании как арматура окон, мужчины сбивали со стен зубилами и кувалдой. В первый раз они похитили 680 килограмм металла, а спустя еще несколько дней мужчины вынесли более двух тонн. В конце того же месяца злоумышленники снова вернулись в здание и похитили еще 1 тысячу 590 килограмм металла.

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Украденные материалы мужчины использовали по своему усмотрению. Причиненный этими незаконными действиями ущерб обвиняемые возместили, что было учтено судом при определении наказания. Так, двое подельников получили год условного лишения свободы, а третий фигурант этого дела, принимавший участие лишь в одной краже, отделался штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Челябинск, Олег Кирьянов

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